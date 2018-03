Albufeira aposta na arte para tornar espaços públicos mais atrativos

Connect on Linked in

A partir desta terça-feira, arranca em todas as freguesias de Albufeira a recolha de propostas no âmbito do orçamento participativo. Para esta esta edição, o município aprovou uma verba de 250 mil euros, destinada a ser aplicada em projetos de “arte no espaço público” propostos e votados pela população

A primeira sessão pública de participação e recolha de propostas do Orçamento Participativo (OP) de Albufeira está marcada para hoje, dia 13 de março, às 18h30, no salão da junta de freguesia de Paderne. Seguem-se mais quatro sessões, agendadas para 14 de março, às 20h30, na Escola EB 2,3 da Guia; 16 de março, às 20h30, na Escola Secundária de Albufeira; 20 de março, às 18h30, na Escola EB 1 de Olhos de Água; e 21 de março, às 20h30, na Escola EB 2,3 de Ferreiras.

Este ano, o tema escolhido foi “arte no espaço público”, sendo que o município reservou uma verba de 250 mil euros para concretizar o projeto mais votado pela população.

Ana Pífaro, vereadora com o pelouro do orçamento participativo, destaca que este tema irá permitir “a apresentação de ideias e propostas que conciliem as diferentes expressões artísticas com o uso dos edifícios, equipamentos e outros espaços municipais, tornando-os mais atrativos”…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 8 DE MARÇO)

NC|JA