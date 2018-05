Albufeira ajuda os jovens a decidirem o seu futuro

Connect on Linked in

A sexta edição do OPTO – um dos maiores fóruns de educação e formação do país – está marcada para os dias 9, 10 e 11 de maio, no pavilhão desportivo de Albufeira.

Este evento, que é muito aguardado numa altura do ano em que os jovens se confrontam com a tarefa – nem sempre fácil – de decidir o seu futuro académico ou profissional, conta com a presença de 60 expositores, entre entidades do ensino público e privado, politécnicos, universidades de todo o país, empresas e centros de formação.

Assim, durante três dias, quem passar pelo pavilhão desportivo de Albufeira vai ter acesso a informação atualizada sobre as diversas alternativas escolares e formativas disponíveis no sistema educativo nacional (ensino secundário, profissional e superior), experiências no estrangeiro, bem como a possibilidade de estabelecer um primeiro contacto com profissionais de diferentes áreas e organizações.

O programa inclui a realização de workshops, conferências, apresentação de experiências, demonstrações culinárias (cozinha e pastelaria, doçaria regional, sobremesas saudáveis e batidos, lanches saudáveis e sumos detox, cocktails e crepes, degustação de produtos regionais, dieta mediterrânica, cozinha do mundo) e um leque variado de propostas de animação no interior e exterior do recinto…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 3 DE MAIO)

NC|JA