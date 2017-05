Albufeira ajuda jovens a decidir futuro profissional

Connect on Linked in

O OPTO – um dos maiores fóruns de educação e formação do país – regressa a Albufeira, nos próximos dias 10, 11 e 12 de maio, com a presença de mais de 60 expositores, representando o ensino superior (público e privado), agrupamentos de escolas, escolas profissionais, centros de formação, autoridades policiais e de socorro, associações e outras entidades ligadas ao ensino e formação, numa altura em que os jovens estão a decidir o seu futuro académico e profissional.

Durante três dias, o pavilhão desportivo de Albufeira receberá exibições de artes performativas e de desporto, espetáculos interativos, demonstrações culinárias e, ainda, exercícios e demonstrações profissionais, entre outras propostas de animação.

Segundo a organização, o ‘OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve’ é “uma mais-valia no processo de tomada de decisão vocacional, propiciando aos jovens da região do Algarve, um maior conhecimento das alternativas escolares e formativas do sistema educativo português (no ensino secundário, no ensino profissional e no ensino superior)”.

Por outro lado, “permite um contacto mais próximo com profissionais de diferentes áreas e a interação das escolas com a comunidade”.

O ‘OPTO’ é uma organização conjunta do município de Albufeira, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEST-DSRAL) e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e conta com a colaboração dos três agrupamentos de escolas de Albufeira.

NC|JA