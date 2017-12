Albufeira abraça projeto para vencer a indisciplina na escola

Connect on Linked in

O município de Albufeira está a desenvolver um projeto-piloto no agrupamento de escolas local (EB1 da Correeira, EB1 de Vale Pedras e EB1 dos Caliços). O projeto chama-se “Ser” e é destinado a crianças a frequentar o 1º ciclo.

“Este projeto-piloto faz parte de um conjunto mais alargado de medidas e ações que a autarquia tem vindo a implementar nas várias escolas do concelho com vista a promover o sucesso educativo”, refere José Carlos Rolo, vice-presidente da autarquia e vereador responsável pelo pelouro da educação.

O objetivo passa por “ensinar as crianças a controlar as suas emoções, através do desenvolvimento da inteligência emocional”. O programa, que se insere no âmbito da área curricular não disciplinar “Educação para a Cidadania” (a qual faz parte do currículo do 1º ciclo) teve início no passado mês de outubro e prolonga-se até ao final do ano letivo, dentro do horário escolar.

Com esta medida, a Câmara Municipal de Albufeira pretende “contribuir para o melhoramento do sucesso escolar, para a diminuição da indisciplina, da agressividade e da desmotivação e, numa fase posterior, para a diminuição dos comportamentos de risco nas crianças e jovens do concelho”.

O programa recorre a metodologias como as dinâmicas de grupo e exercícios e jogos criativos, que permitem aos participantes tomarem consciência de si e do seu corpo, com recurso a técnicas de “respiração consciente”, relaxamento e/ou foco de atenção e

concentração, automassagem, entre outras ferramentas utilizadas para o efeito…

JA