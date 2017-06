Castro Marim: Ala dos Namorados anima a terra do “melhor sal do mundo”

Connect on Linked in

O município de Castro Marim celebra o seu feriado municipal no próximo sábado, dia 24. Os pontos altos do cartaz das comemorações deste ano são a inauguração da exposição de fotografia “Paisagens – Sal a Sul | Castro Marim” e o concerto da banda Ala dos Namorados. O espetáculo do grupo de Nuno Guerreiro e companhia está marcado para as 22h00, no Revelim de Santo António, em Castro Marim.

Mas as comemorações começam logo na véspera, dia 23 de junho, com destaque para o grande arraial de São João, que anima a Praça 1º de Maio da vila e cujo ex-libris é a cerimónia de entrega de prémios às associações locais participantes no concurso de mastros, que decorreu durante este mês. No mesmo dia decorre, pelas 19h00, a inauguração da exposição de trabalhos da Universidade do Tempo Livre (UTL), que ficará patente no mercado local de Castro Marim, juntamente com a exposição “Entre Memórias e Retalhos”, até ao dia 16 de agosto. Os alunos da UTL irão ainda protagonizar o desfile “Atlier Arte & Património”.

O dia 24 de junho começa cedo. Depois do hastear da bandeira (9h00), a Banda Musical Castromarinense faz a arruada, seguindo-se uma missa (9h30) na igreja de N. Sra. dos Mártires.

Pelas 11h00, a biblioteca municipal de Castro Marim vai acolher a sessão solene, onde a autarquia de Castro Marim irá homenagear personalidades ligadas ao “Melhor Sal do Mundo”, ao sal de Castro Marim, motivo de orgulho e de distinção e que tem levado o nome de Castro Marim além-fronteiras.

Serão também distinguidos os melhores alunos do agrupamento de escolas no ano letivo 2016/17 e os funcionários da Câmara Municipal de Castro Marim com mais de 20 anos de serviço, cerca de 30 trabalhadores.

As celebrações continuam na Casa do Sal, com a inauguração da exposição de fotografia aérea “Paisagens – Sal a Sul”, um misto de fotografia, poesia e outro olhar. Este trabalho reúne um ano de observação sobre a incomparável paisagem das salinas de Castro Marim, “um Castro Marim visto de cima num rendilhado geométrico de salinas, serpenteado pelos canais que nos ligam ao rio Guadiana, numa tela de várias cores”, diz a vereadora da Cultura, Filomena Sintra.

JA