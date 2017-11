Águas do Algarve vai adquirir 16 viaturas elétricas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A empresa Águas do Algarve está a desenvolver um conjunto de iniciativas na vertente da energia e na mobilidade elétrica, através do investimento em energias renováveis.

Nesta perspetiva, consta como uma das linhas estratégicas para a redução das emissões atmosféricas a aquisição de viaturas elétricas, assim como a instalação de postos de carregamento para viaturas elétricas. Assim, estão previstas a aquisição de 16 viaturas elétricas em substituição de igual número de viaturas a diesel da frota automóvel da Águas do Algarve.

Recorde-se que a Águas de Portugal (AdP) lançou um concurso internacional para a aquisição de 127 viaturas elétricas para todo o universo das empresas do grupo, sendo 16 para uso no desenvolvimento da atividades diárias da Águas do Algarve.

Paralelamente, foi também lançado um outro concurso internacional para a aquisição de 73 postos de carregamento de viaturas elétricas para todo o universo das empresas do grupo, sendo 10 para montar em instalações da Águas do Algarve.

“Os 10 postos de carregamento serão localizados em diversas instalações localizadas estrategicamente no território do Algarve, que permitirão a utilização das viaturas em toda a região do Algarve”, adianta Teresa Fernandes, porta-voz da empresa.

A candidatura para o universo do grupo de empresas da AdP, prevê um total do investimento que ronda os 3,8 milhões de euros, sendo que a parte comparticipada se cifra em 1,3 milhões de euros.

NC|JA