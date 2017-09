Águas do Algarve reabilita coletores em Lagos e Portimão

Print This Post

A empresa Águas do Algarve acaba de lançar um concurso público para uma empreitada a ser realizada nos concelhos de Lagos e Portimão. Com o valor base superior a 1,5 milhões de euros, o procedimento tem por objeto a contratação da empreitada “Reabilitação de Coletores da Zona 4 – Fase I”, que tem por objetivo realizar a reabilitação dos intercetores gravíticos de Figueira/Penina, Porto de Mós, Odiáxere, Monte Canelas e Canavial.

A Águas do Algarve acentua que a empresa já proporciona a acessibilidade ao serviço a “99% da população total da região” com sistemas públicos de abastecimento de água e “a cerca de 97% da população com sistemas públicos de saneamento de águas residuais urbanas”.

Recorda-se que, apenas no ano de 2016, os investimentos realizados totalizaram 10 milhões de euros, com destaque para o início das obras respeitantes às ETAR da Companheira e ETAR de Faro-Olhão.

“Todos os investimentos da empresa são fundamentais para o aumento gradual e contínuo na melhoria da qualidade do sistema e, consequentemente, na qualidade de vida da população e do meio ambiente em geral”, salienta Teresa Fernandes, porta-voz da Águas do Algarve.

JA