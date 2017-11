Adaptação às alterações climáticas vai estar em destaque em Vilamoura

Connect on Linked in

A Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas (Adapt.Local), formalizada em março deste ano e que engloba já 30 municípios portugueses, para além de outras entidades de cariz público e privado diretamente ligadas a esta temática, realizará, no próximo dia 24 de novembro, no Hotel Tivoli Marina, em Vilamoura, o seu primeiro seminário anual: o “Adapt.Local.17 – Adaptação Local às Alterações Climáticas”.

Este seminário contará com a presença ativa de vários especialistas nacionais e internacionais em adaptação às alterações climáticas, os quais, juntamente com os responsáveis e técnicos autárquicos de todo o país e outros participantes, abordarão um vasto conjunto de temas-chave neste domínio: cenários climáticos mundiais e nacionais que se perspetivam a prazo; instrumentos e métodos para a adaptação, relacionados com metodologias participativas, vulnerabilidades socioeconómicas, cartografia de riscos climáticos, infraestruturas ‘verdes’ e ‘cinzentas’, análises custo-benefício, integração da adaptação no ordenamento do território, financiamento e monitorização do clima urbano; adaptação setorial, nas áreas das florestas, dos recursos hídricos, do turismo e das zonas costeiras; e, ainda, experiências inspiradoras a nível internacional.

Este seminário será precedido, no dia 23, pela realização do 2º Conselho Geral da Rede, no qual decorrerá a eleição dos seus órgãos sociais para o quadriénio 2018-2021 e a apresentação de propostas para o programa de ação da rede neste período.

A autarquia de Loulé destaca que o município tem sido um dos pioneiros e que tem tido “uma voz mais ativa e ações concretas nesta matéria, nomeadamente com a elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e das medidas que dela emanaram”. Atualmente, o autarca louletano Vítor Aleixo preside ao conselho coordenador da Rede de Municípios para a Adaptação Local às Alterações Climáticas.

JA