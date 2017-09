Acordeonistas algarvios brilham em Itália

Print This Post

Quatro jovens acordeonistas algarvios estiveram em destaque na 70.ª edição da Copa Mundial de Acordeão, realizada em Osimo, Itália, e no 42.º Grande Prémio de Castelfidardo, também em Itália.

João Palma, natural de Loulé e aluno de Nelson Conceição, obteve o quinto lugar na categoria Júnior Varieté da Copa Mundial e a terceira posição na categoria de Júnior Virtuoso do Grande Prémio Castelfidardo.

Luís Mira, de Albufeira e aluno de Gonçalo Pescada, ficou no oitavo lugar da Copa Mundial, também na categoria Júnior Virtuoso, e no quarto lugar do referido grande prémio, categoria Júnior Varieté.

Por seu turno, Sérgio Gladkyy, também de Albufeira e aluno de Gonçalo Pescada, foi o 11.º classificado na categoria Júnior da Copa Mundial e o nono na categoria de Música Clássica, até 15 anos, do Grande Prémio Castelfidardo.

Luís Gama, aluno de Hermenegildo Guerreiro, foi o nono classificado na categoria Sénior Virtuoso da Copa Mundial.

Na Copa Mundial estiveram em competição cerca de duas centenas de concorrentes, em representação de 25 nacionalidades.

A Mito Algarvio – Associação de Acordeonistas do Algarve comandou a representação portuguesa nesta competição, através do seu delegado e membro do painel de jurados internacionais, o professor Hermenegildo Guerreiro. A associação atribuiu ainda um apoio financeiro aos concorrentes portugueses seus associados, de forma a minimizar os custos inerentes à sua deslocação.