Acidente aparatoso provoca sete feridos na Via do Infante

Sete pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, num acidente ocorrido cerca das 14h00 desta segunda-feira, na Via do Infante (A22), perto do nó de Algoz, no concelho de Silves.

Segundo as autoridades, os feridos resultaram de uma colisão entre dois veículos ligeiros, tendo sido transportados para o hospital de Faro.

O acidente ocorreu no sentido Faro-Lagos e obrigou ao condicionamento do trânsito no local, com o encerramento de uma das duas faixas de rodagem. Entretanto, a situação já foi normalizada.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 elementos dos bombeiros, GNR, INEM e da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por oito veículos.

