Academia leva música aos monumentos megalíticos de Alcalar

A “Rota dos Monumentos – Ciclo de Ensaios Abertos” irá ser inaugurada nos monumentos megalíticos de Alcalar, no concelho de Portimão, no dia 29 de setembro, às 10h30, pela Orquestra de Percussão da Academia de Música de Lagos/Conservatório de Portimão.

Esta é uma iniciativa promovida pela Academia de Música de Lagos, em parceria com o Museu Municipal de Portimão e a Direção Regional de Cultura do Algarve, e integra as comemorações das Jornadas Europeias do Património.

Os Monumentos Megalíticos de Alcalar inspirarão a Orquestra de Percussão da Academia de Música de Lagos/Conservatório de Portimão, dirigida por Vasco Ramalho, às sonoridades antigas dos ritmos, com a apresentação de temas da tradição oral de inspiração portuguesa e africana, fazendo jus ao espírito do lugar. Para além dos inúmeros instrumentos de percussão, será dado destaque à timbila, instrumento tradicional africano, da família das marimbas.

O concerto, de entrada gratuita, para maiores de 3 anos, terá a presença de alunos das várias escolas do Concelho de Portimão.

A “Rota dos Monumentos” pretende contribuir para a dinamização cultural de alguns dos mais importantes monumentos da região, afetos à Direção Regional de Cultura, como as Ruínas Romanas de Milreu, Monumentos Megalíticos de Alcalar e os Castelos de Aljezur, Loulé e Paderne, dando a conhecer a vitalidade dos jovens músicos da região, que compõem alguns dos agrupamentos orquestrais mais emblemáticos, tais como a Orquestra de Percussão, Orquestra de Sopros Nova Filarmonia, Orquestra de Sopros do Algarve, Orquestra Clássica da Academia e Orquestra de Acordeões.

A 1ª edição do ciclo de ensaios abertos “Rota dos Monumentos” irá decorrer entre setembro de 2017 e junho 2018. A sua calendarização será dada a conhecer oportunamente.

A Rota dos Monumentos | Ciclo de Ensaios Abertos é um projeto cofinanciado pelo Fundo da União Europeia CRESC ALGARVE 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve, com o apoio dos Municípios de acolhimento e da Direção Regional de Cultura do Algarve.

