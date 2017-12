Abel Matinhos é o novo líder dos jovens socialistas algarvios

Connect on Linked in

Abel Matinhos, de 22 anos, foi eleito, por unanimidade, como novo presidente da Federação da Juventude Socialista do Algarve (JS Algarve) durante o 14.º Congresso Regional da Juventude Socialista do Algarve, que se realizou no passado sábado, no Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ), em Faro.

Foram eleitos também Rui Anselmo, como presidente da Mesa Comissão Política Federativa, e Joana Guinote, como presidente da Comissão Federativa de Jurisdição.

Neste consílio regional dos jovens socialistas foi discutida a Moção Global de Estratégia “Afirmar o Algarve – Construir o Futuro” em torno da qual foram debatidas temáticas consideradas importantes para os jovens algarvios, entre as quais as alterações climáticas, o emprego, a mobilidade e transportes, bem como a

habitação.

Estas temáticas deverão marcar a intervenção política desta estrutura partidária nos próximos dois anos.

Destaca-se o foco sobre a necessidade de construir um plano regional de adaptação às alterações climáticas e a prossecução de políticas públicas ambientais, bem como de políticas de sensibilização e consciência cívica ambiental como primordiais para o presente e futuro de todos.

Temas como educação, saúde, qualificação da democracia, descentralização também não foram esquecidos.

A abertura do congresso contou com a presença do secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas e do director regional do IPDJ, Custódio Moreno.

O encerramento do congresso contou com a intervenção final do recém-eleito Abel Matinhos, que agradeceu o “resultado unânime” e a “união em torno desta candidatura”.

Intervieram ainda o presidente da concelhia do PS Faro, Luís Graça, a presidente do Departamento Federativo das Mulheres Socialistas e deputada, Ana Passos, o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, o presidente da Federação do Partido

Socialista do Algarve e deputado, António Eusébio, e o representante do Secretariado Nacional da Juventude Socialista, Eduardo Alves.