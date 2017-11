“A tendência de cometer fraude turística poderá ser maior”

Connect on Linked in

O número de burlas no turismo está a aumentar, seja no aluguer de casas, nas reservas online de viagens, nos bilhetes de avião falsos e até nas falsas denúncias de intoxicações alimentares. Por isso, as forças de segurança e o Turismo do Algarve vão promover uma conferência, dia 9 de novembro, em Faro, para debater os riscos e apresentar medidas preventivas para diminuir o número de fraudes e o seu impacto na atividade turística

A fraude turística vai estar em debate, no próximo dia 9 de novembro, na Escola do Turismo de Portugal, em Faro, na conferência “Um alerta para a fraude online na indústria do turismo”.

A iniciativa é promovida pela Associação Safe Communities Portugal (SCP), a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária e a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Esta é uma conferência internacional pioneira em Portugal, que contará com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

