A sociedade portimonense do século XV em livro

“A Sociedade Portimonense do Século XV” é analisada no mais recente trabalho do investigador Nuno Campos Inácio, que será formalmente apresentado nas instalações do ISMAT (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes) de Portimão, no próximo sábado, dia 12 de maio, pelas 15h30.

A obra, que segue a forma de dicionário enciclopédico, marca o início da passagem para formato de livro do projeto “Genealogia do Algarve” que, deste modo, deixa de ser um projeto para se transformar em obra física.

No livro encontram-se mencionados os 173 indivíduos mais antigos encontrados nos documentos em Portimão, que estão na origem genealógica de muitos portimonenses da atualidade, ainda que nem sempre seja possível estabelecer essa ligação documentalmente, por os registos paroquiais só terem sido iniciados nesta freguesia em 1575.

