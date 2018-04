“A sazonalidade tem vindo a ser esbatida de forma gradual e consistente”

Print This Post

Durante anos, o Algarve foi conhecido como um destino “sol e mar”. Mas hoje “o turismo da região mudou” e já apresenta uma oferta mais diversificada, que está a contribuir para bater recordes e esbater a sazonalidade, salienta Desidério Silva. O presidente da Região de Turismo do Algarve, que vai recandidatar-se a um novo mandato, explica que a estratégia de promoção turística até 2023 vai continuar a passar pelo reforço da posição do Algarve como destino turístico durante todo o ano

O alargamento da oferta turística na região está a contribuir decisivamente para esbater a sazonalidade. A procura está a aumentar entre os meses de outubro e maio, nas épocas baixas e médias, o que reforça a posição do Algarve enquanto destino turístico durante todo o ano. Este é o argumento mais forte usado pelo presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) para se recandidatar a um novo mandato de cinco anos (2018-2023).

Eleito pela primeira vez em novembro de 2012, depois de ter sido presidente da Câmara de Albufeira (2002-2012), Desidério Silva apostou na diversificação da oferta turística da região, com vista à sustentabilidade do destino durante todo o ano. E os resultados estão à vista: no ano passado, o Algarve ultrapassou os 19 milhões de dormidas, um aumento de 33% face ao início de mandato de Desidério Silva. Em cinco anos, registou-se ainda um aumento de 76% dos proveitos totais da hotelaria algarvia e mais 54% de passageiros processados pelo aeroporto de Faro.

“A sazonalidade, um dos maiores desafios ao turismo no Algarve, tem vindo a ser esbatido de forma gradual e consistente: as dormidas em época baixa aumentaram 45% entre 2012 e 2017”, realça o líder do turismo algarvio, frisando que “o Algarve está hoje entre os maiores destinos turísticos internacionais”…

Nuno Couto|Jornal do Algarve