A polémica da construção de um novo apoio de praia em Albufeira

Está em curso a construção de um novo apoio de praia no Peneco, no mesmo local onde há 17 anos foi destruído um outro apoio, que não aguentou a força de um temporal e o avanço do mar. No entanto, as autoridades competentes garantem que o novo apoio de praia localiza-se fora das faixas de risco para as arribas e o mar. Além disso, frisam, este “é apenas mais um entre os 200 que estão a ser requalificados em todo o litoral algarvio”

A construção que está em curso de um apoio de praia, na Praia do Peneco, em Albufeira, está a gerar muita polémica. A obra em causa – que estará concluída antes do próximo verão – localiza-se na mesma área onde anteriormente existia um apoio de praia, que foi destruído por um temporal, em fevereiro de 2001. No entanto, refere a autarquia, “depois da destruição, pelo facto de ser de alvenaria, a localização e o tipo de estrutura foram alteradas, passando a situar-se fora das faixas de risco das arribas e a estrutura a ser em madeira”.

A intervenção esteve suspensa todos estes anos porque foi ainda necessário aguardar pela alimentação artificial da praia, efetuada em 2011, uma intervenção que estava prevista no Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e que serviu para definir a “melhor localização” para o apoio de praia…

Nuno Couto|Jornal do Algarve