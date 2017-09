A orla costeira é a maior “maravilha” para os lagoenses

Connect on Linked in

A paisagem natural da orla costeira foi a grande vencedora do concurso “Maravilhas do Património de Lagoa”, promovido pela autarquia local. O anúncio foi feito durante uma gala, realizada no Centro de Congressos do Arade, no Parchal, no início deste mês.

Em concurso estavam dez “maravilhas” do concelho de Lagoa, previamente selecionadas: paisagem natural da orla costeira, promontório da Senhora da Rocha, igreja da Nossa Senhora da Encarnação (Porches), convento de S. José (Lagoa), igreja da Nossa Senhora da Luz (Lagoa), igreja de Santiago (Estômbar), parque municipal do Sítio das Fontes, capela de Santo António (Mexilhoeira da Carregação) e o casco urbano tradicional de Ferragudo.

O presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, realçou que “mais importante do que a ordem em que foram votadas, foi o facto de dar a conhecer o que de maravilhoso tem o concelho de Lagoa, os sítios e os monumentos que complementam as famosas praias que embelezam a sua costa e que são um convite para uma visita”.

