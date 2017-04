A lenda da Escola de Sagres está de volta

Connect on Linked in

A existência ou não da Escola de Sagres já foi amplamente debatida. Porém, desde o princípio do século XX que a ideia de uma escola náutica fundada pelo Infante D. Henrique – onde se agrupariam os mais variados sábios, de várias partes da Europa, com objetivo de obter uma vasta informação sobre determinadas áreas científicas como a geografia, a astronomia ou a cartografia – encontra-se ultrapassada.

Hoje, esta ideia é sobretudo uma lenda. Mas o Centro Ciência Viva de Lagos (CCVL), está prestes a fazê-la renascer, através do projeto ‘Nova Escola de Sagres’, a ser implementado na fortaleza de Sagres.

O evento, a decorrer nos dias 19 e 20 de maio, em ambiente de festival, propõe aos visitantes várias atividades, da construção de uma caravela modular com seis metros de comprimento à utilização de instrumentos técnicos tradicionais e os seus correspondentes modernos.

Os participantes poderão ainda manusear instrumentos de navegação, construir mapas e ler cartas, utilizar relógios de sol, realizar observações solares e noturnas, examinar as plantas vindas com os Descobrimentos e conhecer sementes de todo o mundo.

“A implementação deste projeto ambiciona reunir na fortaleza de Sagres diversas áreas do saber científico e do saber prático, do passado ao atual, como justificação conceptual na dinamização de atividades relacionadas com as artes de navegar, a história e o conhecimento que resultaram do primeiro grande evento de globalização – os Descobrimentos”, adianta a organização.

“Um dos maiores mitos da história de Portugal”

O primeiro dia do evento é dedicado às escolas para que possam usufruir e participar nas atividades propostas. O segundo dia será dedicado a todos que visitem o espaço da fortaleza de Sagres, particularmente as famílias. Está prevista, também para o segundo dia, uma palestra que irá decorrer no auditório da fortaleza e um workshop de seleção e conservação de semente, terminando o dia com uma observação astronómica.

O Centro Ciência Viva de Lagos – que dinamizará o projeto ‘Nova Escola de Sagres’ no âmbito do programa DiVaM, da responsabilidade da Direção Regional da Cultura do Algarve, contando ainda com a parceria da associação Almargem – lembra que “a existência da Escola de Sagres constitui um dos maiores mitos da história de Portugal”. “Pensa-se que a correta interpretação do termo Escola de Sagres, implementada pelo Infante D. Henrique, estaria associada a um local de reunião de conhecedores da arte de marear e detentores do saber científico e tecnológico para, em conjunto, desenvolverem métodos inovadores de navegação, elaboração e produção de cartas de navegação e construção de embarcações para a descoberta de novas terras e rotas comerciais”, salientam os responsáveis do CCVL.

NC|JA