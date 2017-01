A história de uma professora que largou a cidade e foi viver para o campo

Connect on Linked in

Vanessa Sousa, docente na Universidade do Algarve, socióloga, apaixonada e acérrima defensora do mundo rural, é a convidada da primeira edição do ciclo de tertúlias “Aqui entre Nós” deste ano, a decorrer na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 21h30, no cineteatro de São Brás de Alportel.

Mudar de vida foi o mote para Vanessa sair do reboliço da cidade e decidir ir viver no campo. Hoje, vive na Aldeia de Campo Feito (Castro Daire), a mil metros de altitude e a 600 quilómetros da Universidade do Algarve, onde leciona. O acesso à internet foi a condição base para garantir essa mudança.

A professora vai contar como reencontrou os valores da partilha e está a aprender técnicas e saberes ancestrais que “não constam dos livros, mas nas bibliotecas orais em vias de extinção”.

Vanessa Sousa nunca teve uma visão exótica do trabalho no campo. “É duro. E é particularmente duro numa aldeia situada a mil metros de altitude”. Por isso, muitas vezes perguntam-lhe: “como foste trocar a vida na cidade por isto?”, mas o “isto” é, para Vanessa, um “privilégio”, pois para si sempre foi fundamental um equilíbrio entre o mundo rural e o mundo urbano.

NC|JA