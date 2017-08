A economia do mar chega ao interior de Albufeira

Connect on Linked in

Criar um polo de formação de excelência para o setor marítimo e portuário, com reparação naval de embarcações de recreio, entre outras valências. Este é o grande objetivo de um projeto apresentado na semana passada e que conta com o apoio da Câmara de Albufeira e da Universidade do Algarve. A ideia é que este centro comece a funcionar dentro de dois anos, na aldeia de Paderne

Chama-se “4 Sea – International Academy” e trata-se de um novo centro de formação que se propõe “aproximar a formação profissional das reais necessidades da economia do mar”. A apresentação decorreu na passada quinta-feira, na Câmara de Albufeira, onde se ficou a saber que o projeto – que deverá começar a funcionar dentro de dois anos – vai funcionar numa parcela dos antigos terrenos da Faceal, em Paderne, bem no interior do concelho.

“Este é um projeto com características únicas no país e reconhecimento a nível nacional e internacional”, referiu o presidente da Câmara de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, sublinhando que se trata de um investimento que deseja ver concretizado com sucesso pelas suas “enormes potencialidades”.

“É um projeto sustentável e unificador que irá fortalecer o concelho no seu todo e projetar, ainda mais, o nome de Albufeira a nível internacional. O novo centro de formação vai voltar Paderne para o mar, com a vantagem de ajudar a combater os problemas de interioridade com que esta freguesia se debate”, acentuou o autarca, acrescentando que este projeto “irá atrair jovens de vários pontos do Algarve, do país, e até do estrangeiro, que aqui irão receber formação especializada, numa área em forte expansão (atividades ligadas ao mar e aos oceanos), com a qual nos identificamos, e que tem uma empregabilidade superior a 90%”…

NC|JA