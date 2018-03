A cultura em debate no ciclo “O Algarve, Portugal e o Futuro”

Connect on Linked in

António Mega Ferreira, Dália Paulo, João Soares e Lídia Jorge são os convidados da terceira sessão do ciclo de conversas “O Algarve, Portugal e o Futuro”, que irá debater as questões da cultura. A sessão vai realizar-se esta quinta-feira, dia 8, às 21h00, no anfiteatro do Liceu de Faro. A moderação será da jornalista Rosa Veloso, da RTP.

“É cada vez mais generalizada e aceite a ideia de que a Cultura tem um papel importante na organização das comunidades e que, a par do património, são valores essenciais à própria definição da nossa identidade coletiva. No entanto, as verbas dos Orçamentos de Estado afetas ao ministério e o desinvestimento no setor, sobretudo em épocas de crise, contradizem a perspetiva crescente de que a cultura é um fator efetivo de desenvolvimento do país e da região”, referem os promotores da iniciativa.

Neste evento, os participantes vão discutir “políticas que podem promover a educação pela arte, estimular os gostos culturais e tornar acessível a todos os bens culturais”, bem como o papel do Estado enquanto promotor e dinamizador das atividades culturais.

“Tratam-se de temas que importa refletir e aprofundar no sentido de reconhecer ao nível político e social a importância da cultura como elemento estratégico para a sociedade portuguesa”, sublinham os responsáveis pelo ciclo de conversas “O Algarve, Portugal e o Futuro”, que é uma iniciativa da Sul, Sol e Sal e do Rotary Club de Faro, com o propósito de “refletir e ensaiar novas ideias para o Algarve e para Portugal”.

JA