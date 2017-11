A corrida que une Portugal e Espanha está de volta

Print This Post

A prova transfronteiriça «X Milhas do Guadiana» volta a ligar as cidades de Vila Real de Santo António e Ayamonte (Espanha), no dia 5 de novembro, num percurso de 17 quilómetros que tem como ponto alto a travessia da ponte internacional sobre o rio Guadiana.

A partida terá lugar no complexo desportivo de Vila Real de Santo António, às 10h15, enquanto a meta esperará os atletas no lado espanhol, no estádio Blas Infante, em Ayamonte.

“O facto de esta competição atravessar, no seu percurso, uma ponte que une dois países confere-lhe um caráter internacional, único na modalidade, sendo esperada a participação de um milhar de atletas”, adianta a organização da prova.

Podem participar nesta corrida atletas com idade superior a 19 anos, inscritos individual ou coletivamente, federados ou não, que serão integrados num dos sete escalões disponíveis.

Serão atribuídos três tipos de classificação: geral individual masculina e feminina, individual por escalões e classificação coletiva por equipas.

As «X Milhas do Guadiana» são organizadas pela comissão mista desportiva constituída pelas câmaras municipais de VRSA, Castro Marim e Ayamonte, pelo Patronato Municipal de Desporto de Ayamonte, Grupo Desportivo Pic-Nic e Clube de Atletismo de Ayamonte.

Esta prova de atletismo teve a sua primeira edição em 1992, numa organização conjunta dos municípios de Vila Real de Santo António e Ayamonte, tendo assinalado, à data, a construção da ponte internacional do Guadiana.

JA