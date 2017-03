A chave para fixar famílias no Algarve “despovoado”

Connect on Linked in

A desertificação do interior algarvio só pode ser travada com mais habitação e empregos. Mas as restrições são muitas...!

Conseguem as povoações do interior algarvio inverter a tendência de desertificação dos últimos anos? O desafio é hercúleo, mas não impossível. Segundo Nelson Dias, presidente da associação In Loco, só há uma solução: diminuir as restrições à construção e ao licenciamento de atividades económicas nas zonas rurais. O trabalho desta associação no combate à desertificação já foi premiado pelas Nações Unidas

A desertificação do interior algarvio parece irreversível, à medida que avança o inexorável despovoamento de aldeias e vilas da região, num ciclo angustiante que troca risos de criança por silêncio.

Paralelamente à baixa natalidade, a população está cada vez mais envelhecida, demonstrando que as zonas rurais são incapazes de criar atratividade para a retenção de jovens. E há ainda que contar com a falta de oferta habitacional para novos habitantes, uma realidade que já não se pode ignorar…

Nuno Couto | Jornal do Algarve