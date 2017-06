Donald Trump acaba de descobrir a “Caixa de Pandora”, e esperemos que todos os demónios não estejam espalhados pelo mundo Ele disse e cumpriu que a grande potência mundial sairia do Acordo de Paris sobre alterações climáticas e todos ficamos perplexos com o tamanho sem sentido. Mas quando você pretende obter contas, quem realmente honrou isso?

Todos os países do mundo estão permanentemente estar em negociações de acordos e tudo o que lhes ocorre legitimamente, muitos podem até criar comissões de inquérito, comissões permanentes, comissões temporárias e até ministérios dedicados a esse assunto. Contudo quase todos funcionam tal e como todos os acordos mundiais assinados para enfrentar o Estado islâmico e sua recente escalada terrorista, sabem quem são, o que juram diante de sua bandeira, o que professam nessa ideologia, onde se encontram e vivem, etc., mas não podem detê-los até que cometam o crime ou se imolem levando consigo tantos inocentes.

Pois bem, com o meio ambiente é o mesmo. Eu não simpatizo com Trump e continuo a apostar na sua demência, mas acho que desta vez, ele disse coisas que não deixam de ser verdadeiras ou pelo menos explicam que muitos estados sem assumir publicamente, também não se preocupam com a mudança climática nem com o meio ambiente. Vou dar-lhes dois exemplos:

Alguns dias atrás, encontrei uma oferta de viagem na internet para ver como os icebergs na Antártica estão desfeitos. Como os blocos de gelo que se formaram há milhares de anos, hoje, devido às mudanças climáticas, desaparecem na água em apenas algumas horas e os turistas agora cúmplices filmam fotos com rostos muito alegres e sinais sorridentes de vitória com os dedos. Eles estão diante de uma derrota da humanidade. Nem perceberam que eram apenas testemunhas de como estamos a acabar com a nossa grande casa: “O planeta Terra”.

Procurei naquela noite no meu computador antigo, mas não encontrei uma única proposta de agência de viagens para organizar pacotes turísticos para grupos de pessoas interessadas em ver como fecham uma indústria poluente do ambiente, aqueles que se vangloriam das suas grandes e poderosos colunas de fumaça negra e que poluem os rios nas proximidades e onde os peixes mortos flutuam! Digam-me quem ainda não encontrou algum?

O segundo exemplo está mais à vista de todos, aqui em Portugal, em Espanha e em toda a Europa a quantidade de zonas húmidas, pântanos, salinas, campos férteis e bonitos que foram destruídos para dar lugar a moradias, zonas industriais, campos de golfe, apartamento, etc…, e que hoje não são nem o que eram, nem o que queriam que fossem. São comunidades fantasmas, estradas nas que ninguém circula, edifícios construídos para milhares de pessoas e em que ninguém vive. São países onde jovens cientistas, médicos, atletas e trabalhadores ficam a viver com os pais por não se poderem dar ao luxo de possuir uma casa por causa de seus altos custos. E isto porquê?… Ah! Talvez porque o estado lhes deu permissão para degradar o meio ambiente, mas agora já não ao estado que pertence, é aquele que o construiu, e onde havia uma bela floresta hoje, há um esqueleto de cidade morta. Se fosse verdade aquilo que respeita às Convenções Internacionais, etc., etc., um estado racional neste campo faria apenas duas coisas:

Em primeiro, exigir aquele que construiu e destruiu que retorne à natureza o que era dela.

O segundo compraria a um preço acessível todas as casas que faltam às pessoas para as vender a um preço razoável e a quem realmente precisa. Poderemos então verificar que não há comissão nem acordo, nem Convenção, nem ministério, nem ministro, nem … nada!, nem a favor do meio ambiente nem da espécie humana degradada. Uma demonstração acentuada de que, infelizmente, neste ponto, existem muitos “Trumps”, e ele sozinho, como o deus que acredita ser, levantou a tampa da “Caixa de Pandora”.

Agora vamos ver o que podemos fazer para fechá-lo.

Erasmo Lazcano López

*Máster em Ciencias Sociais e Políticas