8 símbolos gastronómicos da região em destaque

As mesas de Loulé, Tavira, Cacela Velha, Lagoa, Vila do Bispo, Monchique, Silves e Albufeira estão entre as 49 pré-finalistas do programa “7 Maravilhas à Mesa”, de 182 candidaturas submetidas. Esta semana, o JORNAL DO ALGARVE dá a conhecer as especialidades regionais que vão estar em destaque. A maioria dos pratos são verdadeiros ex-líbris do Algarve

Foram divulgadas no último fim de semana as 49 mesas pré-finalistas do programa da RTP das “7 Maravilhas à Mesa”, que o público passa a poder votar ao longo das galas semanais.

As mesas de Loulé, Tavira, Cacela Velha, Lagoa, Vila do Bispo, Monchique, Silves e Albufeira estão entre as pré-finalistas com várias especialidades da região.

De acordo com uma nota da organização, “as candidaturas incluem diferentes patrimónios onde não faltam os ex-líbris de cada região, que vão dos petiscos tradicionais aos vinhos, azeites e pratos de peixe, marisco, carne e caça, mas também roteiros turísticos que incluem patrimónios históricos, culturais e naturais, museus, adegas, queijarias, eventos e experiências únicas”.

Assim, cada uma das oito candidaturas do Algarve tem como grande objetivo mostrar a riqueza da gastronomia regional ao país, assim como apresentar à “mesa de Portugal” os melhores sabores ligados à terra e ao mar.

Na mesa de Loulé, por exemplo, os protagonistas são as papas de milho com berbigão, a cataplana de polvo com batata-doce e a galinha cerejada de Loulé…

Nuno Couto|Jornal do Algarve