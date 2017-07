75 voos e 10 mil passageiros por dia no inverno

Connect on Linked in

As “portas” do Algarve estão cada vez mais abertas ao mundo! Nos primeiros três meses do ano – em plena época baixa – o aeroporto de Faro teve um movimento aéreo de quase sete mil voos, ultrapassando também os 900 mil passageiros. Há três anos que estes números crescem sem parar, mostrando que o Algarve nunca teve tantas rotas e tantos turistas a chegar de avião, durante todo o ano, como agora. O presidente da Região de Turismo do Algarve, Desidério Silva, diz ao JA que este é mais um “sinal forte” da afirmação do nosso destino

O Aeroporto Internacional de Faro registou um total de 6.731 voos e de 902.761 passageiros no primeiro trimestre deste ano, o que dá uma média diária de 75 voos e mais de 10 mil passageiros…!

“Comparando com o trimestre homólogo anterior, destaca-se um aumento de 12% quanto ao número de voos e um aumento de 17,9% para o total de passageiros movimentados”, lê-se no boletim Algarve Conjuntura, publicado recentemente pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Segundo o documento, este aumento do número de passageiros constitui a décima segunda variação trimestral homóloga positiva consecutiva, ou seja, desde o segundo trimestre de 2014 que o número de passageiros no aeroporto algarvio não tem parado de crescer…

Nuno Couto | Jornal do Algarve