72 horas a correr entre Alcoutim e Sagres

Os 300 quilómetros da Via Algarviana, por trilhos de 11 concelhos do Algarve, vão receber a corrida portuguesa mais longa, entre 29 de novembro e 3 de dezembro. A prova cruza a região por trilhos e montanhas do interior e tem um tempo limite de conclusão de 72 horas

O tiro de partida da segunda edição da mais extensa corrida do país, o Algarviana Ultra Trail (ALUT), que se estende pelos 300 quilómetros de trilhos que separam o rio Guadiana, em Alcoutim, do cabo de São Vicente, em Sagres, vai ser dado no dia 29 de novembro. Depois, seguem-se 72 horas ininterruptas para a conclusão da corrida, a 3 de dezembro, com passagens pelas serras de Caldeirão, Monchique e Espinhaço de Cão.

A prova atravessará as serras algarvias, seguindo maioritariamente pela Via Algarviana – um percurso pedestre de longa distância, que convida a conhecer um Algarve diferente.

O presidente da RTA, Desidério Silva, felicitou a organização da prova pelo casamento feliz entre desporto e turismo. “Agradecemos que haja quem, conhecendo bem o território, tenha a capacidade de organizar este tipo de provas que promovem o Algarve, e especialmente os seus territórios de baixa densidade, como destino de excelência para a modalidade e para o turismo de natureza”, sublinhou Desidério Silva.

As inscrições encontram-se abertas há cerca de um mês e neste momento estão já inscritos atletas de cinco nações: Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Uruguai.

Este ano, a ALUT beneficia da candidatura apresentada pela RTA à linha de apoio à valorização turística do interior do «Programa Valorizar» do Turismo de Portugal. A prova liga Alcoutim a Vila do Bispo, percorrendo ainda os concelhos de Castro Marim, Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique e Lagos…

