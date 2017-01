7 portugueses distinguidos por “atos nobres” em Loulé

Connect on Linked in

Realiza-se este sábado, dia 28 de janeiro, pelas 11h00, no salão nobre da Câmara de Loulé, a cerimónia de entrega de louvores da Nobre Casa de Cidadania.

O louvor, a principal forma de homenagem da Nobre Casa de Cidadania, tem como objetivo “homenagear cidadãos que realizaram ações em benefício de terceiros, sem que esse benefício tivesse qualquer interesse pessoal, o que reflete carácter, honra e humanidade”.

Artur Brito, Alexandra Borges, Laura Vasconcellos, Odete Costa, Sofia Nunes, Nuno Galvão e Vera Mendes são os sete cidadãos que a Nobre Casa de Cidadania irá homenagear pelos atos praticados “em benefício de terceiros, ausente de qualquer interesse pessoal”.

ARTUR BRITO (Faro)

Sob o lema “Não tem que ver com o que eu faço, mas com o que tu podes fazer”, viajou de Faro até ao Nepal, numa mota Honda PCX, de 125 cc, com o objetivo de angariar fundos que contribuíram para a melhoria das condições de vida da população de uma das regiões mais afetadas pelo sismo de 2015. O Artur é amputado da perna esquerda.

ODETE COSTA (Póvoa de Varzim)

Movida pelo desejo de ajudar o semelhante, fundou o Movimento Lírio Azul e com ele mobiliza diariamente homens e mulheres para causas em diversos pontos do país, promove a igualdade de género, apoia crianças em risco ou hospitalizadas, a comunidade surda e as pessoas amputados.

VERA MENDES (Lisboa)

Enquanto voluntária da Associação Kanimambo, dedica grande parte do seu tempo a angariar protetores solares e chapéus-de-sol para pessoas albinas, ao mesmo tempo que faz trabalho de sensibilização e integração da pessoa albina na comunidade moçambicana.

SOFIA NUNES E NUNO GALVÃO (Lisboa)

Ao fazer voluntariado junto de crianças em orfanato na Tanzânia percebeu as dificuldades que um menino tinha em ouvir. Com o desejo de proporcionar àquela criança o sentido da audição, adquiriu um aparelho auditivo que deu ao pequeno Sudí a possibilidade de ouvir, de acompanhar as conversas dos amigos e de interagir com eles. Neste momento é responsável pelo acompanhamento médico, num compromisso que irá acarretar uma despesa fixa, calculada, ao longo de anos. “Mas isso não importa, cada vez que me lembro do brilho naqueles olhos meigos, fico feliz”, diz Sofia Nunes.

LAURA VASCONCELLOS (Está em Nairobi)

Indiferente à sua segurança, e imediatamente após um conturbado período de violência pós-eleitoral no Quénia, viajou para Nairobi onde abriu um orfanato na periferia da capital. Com esta ação resgatou das ruas 45 crianças.

ALEXANDRA BORGES (Lisboa)

Ao visitar em trabalho o Gana confirmou a existência de escravatura infantil na pesca do Lago Volta. Com o objetivo de ajudar aquelas crianças sustentou sozinha e por vários meses algumas delas. Ao criar a ONG “Filhos do Coração” alargou a ajuda a mais crianças vítimas de escravatura infantil naquele país.

Sobre a Nobre Casa de Cidadania:

A Nobre Casa de Cidadania nasceu em maio de 2013, com o objetivo de reconhecer e homenagear cidadãos autores de Atos Nobres, e através desses exemplos, estimular e motivar à Cidadania. Ao reconhecer estes atos, a Nobre Casa de Cidadania pretende torná-los inspiração e transmitir às atuais e novas gerações o verdadeiro valor e significado de Nobreza. Ao longo destes três anos já reconheceu e homenageou 61 cidadãos. Todos os atos de cidadãos homenageados foram propostos por cidadãos anónimos, sendo que cada proposta está documentada e foi alvo de validação por parte da Nobre Casa de Cidadania.

A seleção dos atos e cidadãos a agraciar com Louvor (o primeiro reconhecimento da Nobre Casa de Cidadania) é realizada pelo Conselho Institucional da Nobre Casa de Cidadania, formado por: Autoridade Nacional para a Proteção Civil, Corpo Nacional de Escutas, Direção-Geral da Educação, Estado-Maior General das Forças Armadas, Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Fundação para a Ciência e Tecnologia, GRACE, INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses, Plataforma Portuguesa das ONG para o Desenvolvimento, Polícia de Segurança Pública.

Os atos dos cidadãos homenageados com Louvor são posteriormente avaliados pela Comissão de Honra, que atribui o “Título de Cidadão Nobre”. A Comissão de Honra é composta pelos seguintes cidadãos: António Barros Cardoso, Júlio Isidro, Loureiro dos Santos (general), Manuel Sérgio, Manuela Eanes, Pedro Bacelar Vasconcelos, Rosário Farmhouse, Ruy de Carvalho, Teresa Ricou, Vítor Melícias (padre).

NC|JA