600 patinadores em alta velocidade pelas ruas de Lagos

Seis centenas de patinadores, de 17 países, e uma centena de clubes, vão animar Lagos no primeiro fim de semana de abril, na segunda etapa da Taça da Europa, organizada pelo clube Roller Lagos e Confederação Europeia da Patinagem de Velocidade.

A prova – que é o maior evento desportivo a decorrer na cidade de Lagos e o maior do país na modalidade de patinagem de velocidade – vai contar com a participação de vários campeões mundiais e europeus, num programa que começará na sexta-feira de manhã, dia 6 de abril, e decorrerá ao longo deste e do dia seguinte, com sessões de manhã, à tarde e à noite, na pista da escola Júlio Dantas. O evento terminará no domingo, na Avenida dos Descobrimentos e pelas ruas do concelho de Lagos, com a prova dos 25 quilómetros (três voltas a um circuito à volta da cidade).

Na elite masculina, as atenções estão viradas para o campeão português Diogo Marreiros, do Roller Lagos e da equipa profissional BONT, vencedor da Taça da Europa de 2017 em fundo e segundo classificado na velocidade, que terá forte oposição de Elton de Souza (França), a competir com as cores da equipa profissional MX Takino MPC, medalha de ouro nos World Games – Polónia 2017.

