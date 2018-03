500 euros para os melhores alunos de Aljezur

Connect on Linked in

Com o objetivo de reconhecer e valorizar o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e desempenho escolares, o município de Aljezur volta a premiar os melhores alunos das escolas do concelho, informa um comunicado daquela autarquia.

Nesta iniciativa serão distinguidos 14 alunos das escolas do ensino básico do agrupamento de escolas de Aljezur, do 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano. O valor atribuído será de 500 euros a cada aluna e cada aluno premiados.

“O prémio de mérito escolar é uma iniciativa que existe desde o ano letivo de 2004/2005, que pretende evidenciar o reconhecimento da autarquia pelos resultados escolares dos alunos que em cada ano escolar mais se distinguem”, adianta o município de Aljezur.

Ainda de acordo com a autarquia liderada por José Amarelinho, “premiar o mérito é um incentivo aos alunos e suas famílias para manterem o investimento na sua qualificação” e “representa o contributo do município para se alcançarem e manterem os níveis de sucesso educativo no concelho”.

Este prémio galardoará, assim, as crianças que irão obter as melhores classificações do seu ano de escolaridade, no ano letivo em curso, num total de catorze. A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer no decorrer das comemorações do feriado municipal, em 29 de agosto, num total de sete mil euros.

NC|JA