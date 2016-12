49 factos que marcaram o ano no Algarve

Connect on Linked in

O JA selecionou 49 factos que marcaram o ano de 2016, que chega ao fim recheado de acontecimentos bons e maus. Olhando em retrospetiva para os últimos 12 meses, os principais marcos foram o adiamento do novo hospital central (até 2019) e a cada vez mais gritante falta de médicos. O petróleo também andou nas bocas do mundo, com o Governo a tentar agora travar um processo que já vai muito adiantado. Entretanto, passou mais um ano e a requalificação da EN 125 continua a ritmo de caracol. E assim andam também as demolições na ria Formosa: ora avançam, ora recuam! E há ainda que contar com o “Brexit”… Em 2017, todos estes temas estarão de volta, alguns com desfecho mais positivo que outros. Uma coisa é certa, apurou o JA: o próximo ano será muito bom para o turismo algarvio, já que a procura de estrangeiros está a disparar devido à insegurança e ao terrorismo lá fora…

Nuno Couto | Jornal do Algarve