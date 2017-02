43ª Volta ao Algarve em Bicicleta arranca quarta-feira em Albufeira

Connect on Linked in

A Volta ao Algarve de 2017 vai ter partida em Albufeira, no próximo dia 15, frente à Câmara Municipal, quando forem 12h20 e chegada no alto do Malhão, quatro dias mais tarde, ou seja, a 19. Antes da partida as equipas apresentam-se no final da manhã ao público de Albufeira, em espaço reservado para o efeito, frente ao edifício da Câmara. A transmissão televisiva em direto, pela Eurosport e pela TVI24, vai ajudar a promover a região enquanto destino turístico e aumentar a notoriedade da prova. A Eurosport vai transmitir em directo para 55 países, chegando a 68 milhões de lares. As incidências da corrida e as paisagens algarvias poderão ser vistas sempre na última hora de cada uma das etapas, ou seja, entre as 16h00 e as 17h00.

De acordo com a Federação Portuguesa de Ciclismo, a 43.ª edição da prova mantém o perfil dos últimos anos, contando, tal como aconteceu em 2016, com duas etapas que deverão ser decididas ao ‘sprint’, um contrarrelógio individual e duas chegadas em alto, entre as quais a quinta e última.

Depois da chegada a Lagos, na etapa inaugural, previsivelmente, destinada aos ‘sprinters’, os ciclistas terão de pedalar entre Lagoa e o alto Fóia, em Monchique, na segunda tirada, antes de cumprirem 20 quilómetros de um contrarrelógio individual, em Sagres, no dia seguinte.

A quarta etapa da Volta ao Algarve, entre Almodôvar e Tavira, deverá ser, novamente, favorável a uma chegada em pelotão, antes de a corrida consagrar o seu vencedor no alto do Malhão, na quinta e última tirada, que parte de Loulé.

A Volta ao Algarve subiu este ano da categoria 2.1 para 2.HC da União Ciclista Internacional (UCI), passando a ser a prova de ciclismo mais importante no país na hierarquia do organismo que regula a modalidade, à frente, inclusive, da Volta a Portugal.

Este ano, a prova decorre entre os dias 15 e 19 deste mês e conta com dez equipas da ‘WorldTour’, quatro da ‘Continental Profissional’ e sete do terceiro escalão, seis delas portuguesas. A Efapel, LA Alumínios-Metalusa, Louletano-Hospital de Loulé, RPBoavista, Sporting-Tavira e W52-FC Porto formam o grupo de equipas portuguesas na prova algarvia, que terá um total de 770,2 quilómetros, repartidos por cinco etapas. Completa este terceiro escalão a formação norte-americana da Rally Cycling. Astana (Cazaquistão), Bora-hansgrohe (Alemanha), Cannondale-Drapac (Estados Unidos), Dimension Data (África do Sul), FDJ (França), Katusha-Alpecin (Suíça), Lotto NL-Jumbo (Holanda), Lotto Suudal (Bélgica), Movistar (Espanha) e Quick-Step Floors (Bélgica) formam o grupo de ‘elite’ da Volta ao Algarve. Da categoria ‘Continental Profissional’ inscreveram-se a Caja Rural-Seguros RGA (Espanha), Gazprom-RusVelo (Rússia), Manzana Postobón (Colômbia) e Wanty-Groupe Gobert (Bélgica).

Etapas:

15 fevereiro (1.ª Etapa) Albufeira-Lagos, 180,3 km

16 fevereiro (2.ª Etapa) Lagoa-Fóia (Monchique), 189,3 km

17 fevereiro (3.ª Etapa) Sagres-Sagres, 18 km

18 fevereiro (4.ª Etapa) Almodôvar-Tavira, 203,4 km

19 fevereiro (5.ª Etapa) Loulé Malhão, 179,2 km

