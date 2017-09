43 mil euros para sete coletividades de Albufeira

Connect on Linked in

A Câmara de Albufeira vai distribuir 43 mil euros pelas coletividades e associações do concelho. A assinatura dos protocolos de colaboração com sete associações do concelho, que atuam nas áreas cultural, social, educativa e recreativa, realizou-se na semana passada, abrangendo a Sociedade de S. Vicente de Paulo de Portugal – Conferência Beato Vicente de Santo António de Albufeira, a Associação de Angolanos e Amigos de Angola (AANGA), a Prime Skills Associação, e a Associação de Profissionais de Pesca de Albufeira.

O município compromete-se a apoiar estas associações através de “uma comparticipação financeira, apoio logístico e disponibilização de transportes”.

A Câmara de Albufeira celebrou ainda protocolos de desenvolvimento cultural com a Associação dos Amigos de Albufeira, responsável pela gestão do polo da Universidade para a Terceira Idade, e com a Associação de Guitarra do Algarve (AGA) e a Fábrica da Igreja Paroquial de S. José – Ferreiras, com o objetivo de promover a Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve.

“No total, a câmara concedeu um apoio no valor de 43 mil euros para que estas associações possam desenvolver o seu trabalho nas diferentes áreas, contribuindo para uma cidadania ativa e para uma Albufeira mais culta, mais justa e mais solidária”, salientou Carlos Silva e Sousa.

