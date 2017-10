400 veículos clássicos espalham magia na pista do Autódromo do Algarve

Connect on Linked in

O Iberian Historic Endurance regressa a Portugal já no próximo fim de semana, dias 27 e 28 de outubro, no Algarve Classic Festival, aquele que é considerado o maior evento de automóveis clássicos do sul da Europa.

Organizado em conjunto pelo Autódromo Internacional do Algarve e pela Race Ready, este evento reunirá quatro centenas de viaturas que num passado não muito longínquo espalharam magia pelas pistas, sendo as duas corridas do Iberian Historic Endurance das mais esperadas do fim de semana.

Meia centena de concorrentes, de seis diferentes nacionalidades e divididos por cinco categorias, vão alinhar nas duas corridas de cinquenta minutos onde o favoritismo recai novamente nos três Ford GT40 inscritos, um deles entregue à dupla Leo Voyazides/Simon Hadfield que venceu as duas corridas realizadas em Portimão o ano passado.

Ainda entre os concorrentes estrangeiros, há que destacar a presença de Frank Stippler, o recém vencedor da “Audi TT Cup Race of Legends” e que faz equipa com Georg Nolte num Ford GT40. Entre os pilotos internacionais inscritos e conhecidos dos portugueses está o holandês Michiel Campagne, que, ao volante de um Chevrolet Corvette Grand Sport, venceu a corrida disputada no mês de julho nas ruas de Vila Real.

Os principais protagonistas portugueses marcarão todos presença no evento de Portimão, mas entre os pilotos da casa há que realçar que Carlos Barbot trocará o habitual Lotus, com que já celebrou a vitórias no Index de Performance esta temporada, por um Merlyn MK4, e que o conceituado Mário Silva irá fazer equipa com Gonçalo Monteiro Gomes num Ford Escort RS 1600.

Para todos os apaixonados nacionais de automobilismo, esta corrida é também uma oportunidade quase única de apreciar em ação máquinas excecionais raramente vistas a correr entre nós, como um ISO Grifo A3C, um Porsche 356 Speedster, um raríssimo Ginetta G10, um Jaguar E-Type ou o Ferrari 308 GT4 dos pilotos lusos César Freitas e Rui Ribeiro.

