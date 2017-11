400 nadadores disputam meeting internacional em VRSA

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

O complexo desportivo de Vila Real de Santo António recebe, nos próximos dias 11 e 12 de novembro, o IV Meeting Internacional de Natação do Algarve, competição que reunirá, num só fim de semana, os melhores atletas da modalidade.

Esta prova, que terá lugar nas piscinas municipais de VRSA, está integrada no calendário da Liga Europeia de Natação e no calendário Nacional de Natação, sendo organizada pela Associação de Natação do Algarve e pela Câmara Municipal de VRSA.

No total, é esperada a presença de cerca de quatro centenas de nadadores, de mais de 50 clubes, tais como o Sporting Clube de Portugal, Sport Lisboa e Benfica, Sport Algés e Dafundo ou Portinado.

A nível internacional, destaca-se a presença dos clubes de natação espanhóis Mairena Aljarafe, Motril e Huelva, somando-se ainda a participação da Federação Andaluza de Natação e o Imolanuoto Ass. Sport Dilettantist de Itália.

À semelhança das edições anteriores, o IV Meeting Internacional de Natação do Algarve realiza-se no edifício das piscinas municipais, inseridas no complexo desportivo de Vila Real de Santo António, estrutura que, uma vez mais, acolhe a realização de um grande evento desportivo.

O complexo é um centro de treino acreditado pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), desde 2002, e está classificado como Centro de Preparação Olímpica, desde 2004. Faz ainda parte da rede nacional de Centros de Alto Rendimento Desportivo, estando vocacionado para as modalidades de atletismo, judo, futebol, triatlo e natação.

JA