«365 Algarve» encerra em maio com mais de 30 espetáculos

O mês de maio encerra a segunda edição do programa «365 Algarve» com espetáculos de teatro, música, artes visuais, gastronomia, cinema e visitas ao património da região.

O mês de começa com Liberation, uma viagem aos anos traumáticos da guerra colonial pela Companhia Hotel Europa, que se apresenta no dia 4, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano. De 19 a 22 de maio, às 20h00, na antiga serração de Monchique, o teatro e a gastronomia cruzam-se na peça Cantina, uma experiência da Companhia Laika. Por último, inserido no projeto Lavrar o Mar, será exibido, entre os dias 31 de maio e 1 de junho, pelas 21h00, também na antiga serração de Monchique, o espetáculo Clowns, no qual três artistas – Enano, Leo Lobo e Thorsten Grüjten (Tosta Mista) – refletem sobre o significado de ser “palhaço”.

Na área da música, e integrado no 33º FIMA, o Pop e o Erudito estará no Centro Cultural de Lagos, no dia 4 de maio, às 21h00, com o violoncelista Paulo Gaio Lima. Já no auditório municipal de Albufeira, a 10 de maio, pelas 21h00, será possível assistir a Schubertíada, um concerto que pretende revisitar os saraus musicais vienenses. No dia seguinte, 11 de maio, com a Orquestra Filarmonia das Beiras, será a vez de Mendelssohn!, pelas 21h00, no Cineteatro Louletano. Já a 12 de maio, o espetáculo Underground Wine Melodies pretende aliar a música aos vinhos. Este evento tem início às 20h00, no Hotel Conrad Algarve, na Quinta do Lago.

Já o programa Jazz nas Adegas apresenta o projeto P.L.I.N.T., uma performance que tem a sua exibição marcada para o dia 12 de maio, pelas 21h00, na Quinta do Barranco Longo, Algoz.

O FIMA continua, no dia 18 de maio, com a História do Soldado, contando com a narração de Diogo Infante e a direção do Maestro Rui Pinheiro. Este espetáculo terá lugar às 21h00, no grande auditório de Gambelas, em Faro. As viagens sempre constituíram uma fonte de inspiração para os artistas e, Recordações de Viagens é um exemplo disso, com exibição no dia 19 de maio, pelas 21h00, no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves.

A 24 de maio, às 21h00, no Teatro Municipal de Faro, sobe ao palco a suite orquestral As Mil e Uma Noites.

Propostas ecléticas

No dia 19 de maio, às 21h30, no Teatro Municipal de Portimão, e integrado do Festival Entre Mares, Oum (cantora e compositora marroquina) apresenta Zarabi.

No Centro Cultural de Lagos, a Orquestra de Jazz do Algarve convida Silje Nergaard & Rick Margitza, no dia 25 de maio, às 21h30. Já no dia 26, pelas 21h30, toca o Quinteto Flamenco Jazz Company. Neste mesmo dia, às 19h30, no Monte Clérigo, interpretado pela Orchestra di Piazza Vittorio, toca o CREDO.

A atuação de Sarah Mackenzie, no Centro Cultural de Lagos, encerra as experiências musicais desta segunda edição do Programa «365 Algarve». Pelas 21h30, no dia 27 de maio, a mais recente estrela de Jazz Mundial marca a sua estreia absoluta no Algarve, no encerramento do Algarve Jazz Gourmet Moments, em Lagos.

Na área da dança, One Step Before The Fall, da Spitefire Company (Republica Checa), terá a sua exibição no Teatro das Figuras, a 5 de maio, pelas 21h30. Já em Portimão, no teatro municipal, será possível assistir à peça experimental Kismet (Turquia).

A 18 de maio, no CAPa – Centro de Artes Performativas do Algarve, em Faro, e a 19 de maio, no Centro Cultural de Lagos, Cie Sun of Shade (França), Vincent Mantsóe (África do Sul/França) e Roni Chadash (Israel) apresentam-se ao público, às 21h30, em quatro momentos distintos.

Os espetáculos de dança continuam com a exibição de Sem Retorno, da Companhia Dancenema, no dia 23 de maio às 21h30, no Teatro Municipal de Portimão. A 25 de maio, pelas 21h30, no Cine-Teatro Louletano, Marco da Silva Ferreira mostra a sua criação Brother. O último momento de dança deste mês é Dois Séculos, de Quorum Ballet, a 26 de maio, pelas 21h30, no Teatro de Portimão.

A peça CataPlay continua durante o mês de maio, uma experiência culinária transformada num verdadeiro espetáculo, no dia 13 de maio, às 18h00, na Tertúlia Algarvia. De 25 a 27 de maio, no Centro Multiusos do Azinhal, em Castro Marim, decorre o Festival Terra de Maio, que mostra os mais genuínos sabores algarvios, a par de uma enorme diversidade de artesanato local, exposições e muita animação.

O projeto Vídeo Lucem encerra com mais um cine-concerto: a exibição do filme Os Faroleiros, de Maurice Mariaud (Portugal, 1922), vai juntar-se a música ao vivo dos Dead Combo, com as Moçoilas na abertura. Esta despedida do Vídeo Lucem será no Farol de Vila Real de Santo António, na despedida deste projeto e desta segunda edição do «365 Algarve».

Também neste mês, será dada continuidade ao Ecofest. Com o apoio da Câmara de Olhão e do Parque Natural da Ria Formosa, o evento decorre de 4 a 6 de maio, das 10h00 às 23h00, no Parque Natural da Ria Formosa, em Marim.

No Monte dos Amantes, em Vila do Bispo, no dia 26 de maio, pelas 15h00, decorrerão os exercícios teatrais Sítios com História, enquanto o Faro Desvendado fechará com chave de ouro este programa de animação em época baixa, nos dias 25 e 30 de maio, às 18h30, na cidade de Faro.

