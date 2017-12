35 músicos dão concerto de Natal na catedral de Silves

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A Sociedade Filarmónica Silvense (SFS) apresenta-se, nos próximos dias 16 e 17 de dezembro, em concerto, na catedral de Silves.

O concerto do dia 16 iniciar-se-á pelas 21h00 e integra a banda juvenil desta instituição, cujos jovens frequentam a sua escola de música. Já o espetáculo do dia 17 tem hora marcada para as 16h30 e permitirá a apresentação dos cerca de 35 músicos da banda principal da Sociedade Filarmónica Silvense

A SFS, associação cultural com utilidade pública que existe desde 1933, dá, assim, as boas festas a todos os seus associados e a todos os silvenses, contando com o apoio da Câmara Municipal de Silves, da junta de freguesia e da paróquia de Nossa Senhora da Conceção de Silves.

JA