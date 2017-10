300 operacionais respondem a foco de poluição no Guadiana e na praia

Connect on Linked in

Não se assuste com as movimentações de helicópteros, viaturas da Proteção Civil e embarcações da Marinha que estão a acontecer hoje, desde as 07h00 da manhã, entre Vila Real de Santo António e Monte Gordo.

Trata-se de um exercício a nível nacional de combate à poluição do mar, que decorre até às 16h30, promovido pelo Serviço do Combate à Poluição do Mar da Autoridade Marítima Nacional.

No exercício “Atlantic Polex.pt 2017” simula-se a contenção e recolha de 3000 m3 de fuelóleo decorrente de um derrame devido a uma colisão entre dois navios, um cargueiro e um petroleiro.

O poluente derramado acabará por se dirigir para o porto de Vila Real de Santo António (VRSA), afetando-o, assim como a linha de praia até Monte Gordo.

Paralelamente, simula-se também um acidente de um pesqueiro no porto de VRSA, do qual resulta o derrame de 5000 litros de gasóleo. Além dos derrames, e das consequentes operações de combate à poluição e do arrojamento de animais, será necessário proceder também ao salvamento de náufragos e evacuação de feridos.

Esta simulação envolve cerca de 300 operacionais e conta com diversos equipamentos, entre eles navios e embarcações de combate à poluição do mar; meios aéreos com capacidade de identificação e seguimento do poluente; recuperadores, barreiras, tanques portáteis e equipamento ligeiro de limpeza de praias; viaturas pesadas e ligeiras, tratores e equipamento de proteção individual.



Dois secretários de Estado presentes

A iniciativa conta com a presença do secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos Perestrello, do secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, do diretor-geral da Autoridade Marítima, vice-almirante Luís Sousa Pereira, e do subdiretor-geral da Autoridade Marítima, comodoro Ventura Soares, entre outras entidades.

A Autoridade Marítima conta, na realização deste exercício, com o apoio da Marinha, da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA), da Força Aérea Portuguesa, do Instituto Hidrográfico, da Autoridade Nacional de Proteção Civil – Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro, da Associação Naval do Guadiana, da Sociedade Salvamento e Segurança Marítima (SASEMAR, de Espanha), da Svitzer Portugal, do Grupo Tekever, da Universidade do Algarve, do Zoomarine, da Docapesca, da Rebonave e do Projeto MARPOCS.

A primeira fase desta ação realizou-se ontem, quarta-feira, no Centro Cultural António Aleixo, também na cidade pombalina, e consistiu num seminário que teve como tema “A Preservação do Meio Marinho”, onde foram abordados assuntos relacionados com a poluição marítima e apresentado o exercício de combate à poluição do mar desta quinta-feira.