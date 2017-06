30 fotografias e 9 filmes espelham o “Algarve Interior” em Cacela

Connect on Linked in

A exposição “Documentar Algarve Interior” vai ser inaugurada esta sexta-feira, 2 de junho, às 18h00, no Centro de Investigação e Informação do Património de Cacela/CMVRSA, em Santa Rita, na antiga escola primária.

A corda de pita, a cantaria tradicional e a pastorícia são alguns dos temas da exposição, que reúne fotografias e filmes que eternizam técnicas e saberes ancestrais.

A exposição reúne um conjunto de 30 fotografias, da autoria de Eduardo Pinto, e uma sequência de nove filmes (legendados em inglês), que nos dão a conhecer as tradicionais artes e ofícios do interior algarvio e nos apresentam alguns dos rostos cujos talentos preenchem a memória e a identidade cultural do Algarve.

Esta é uma iniciativa integrada no programa «365 Algarve» e desenvolvida pela Algarve Film Comission em oito concelhos algarvios – Albufeira, Alcoutim, Castro Marim, Faro, Loulé, São Brás de Alportel, Tavira e Vila Real de Santo António.

A exposição estará patente no CIIPC até 7 de julho e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 17h00.

NC|JA