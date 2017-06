282 alunos de gestão e turismo estagiam em empresas

Connect on Linked in

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve colocou, nas duas últimas semanas, 282 estudantes em estágio em empresas e instituições do Algarve, resto do país (incluindo Madeira e Açores), assim como na Espanha, Grécia, Holanda e Moçambique.

O estágio – com a duração mínima de dois meses e máximo de quatro – faz parte da matriz da escola: “nenhum aluno obtém o diploma de formação sem ter realizado esta formação em contexto de trabalho”.

O diretor da ESGHT, Helder Carrasqueira, explica que neste estágio testam-se as competências obtidas durante o tempo de estudo e reforçam-se as qualidades de trabalho em equipa, cumprimento de horário/gestão do tempo, capacidade comunicativa, resolução de problemas, entre outras.

Cada estágio é acompanhado por um professor da escola (orientador) e por um elemento da organização recetora (supervisor).

Além dos estágios obrigatórios, existem ainda os extracurriculares que são realizados por estudantes do 1º e 2º anos das licenciaturas. “Com os mesmos, os estudantes começam desde logo o treino em contexto de trabalho, podendo no final do curso acumular entre seis a oito meses em estágio, o que facilita a entrada no mercado de trabalho”, frisa Helder Carrasqueira.

Turismo absorve quase metade dos estudantes

Os referidos 282 estágios repartem-se pelas seguintes áreas de atividade: turismo – 43,7% (hotelaria e similares, agências de viagens e transportes, parques temáticos e outros serviços turísticos); serviços – 33,4% (gabinetes de contabilidade e consultadoria, setor público, banca e seguros, sistemas e tecnologias de informação; comércio e indústria – 6,3%; outras atividades – 16,4%.

De referir ainda que, no seguimento do crescimento da atividade económica, nomeadamente no setor turístico, a ESGHT recebeu mais de 350 propostas de estágios vindas de empresas. As mesmas são colocadas ao dispor dos estudantes, mas podendo estes apresentar as suas próprias propostas.

A escola incentiva ainda que o contacto com a empresa seja desenvolvido pelo estudante. “No global, planear e gerir quase três centenas de estágios obrigam a uma logística complexa, mas que a escola já incorpora como uma rotina e permitiu, ao longo dos anos, acumular uma base de dados com mais de 2.000 empresas/organizações”, remata o diretor da ESGHT.

