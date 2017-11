28 mil já se vacinaram contra a gripe no Algarve

Connect on Linked in

Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, entre o dia 1 de outubro e 12 de novembro, foram administradas gratuitamente cerca de 28 mil vacinas nos centros de saúde do Algarve e em instituições, informa a Administração Regional de Saúde (ARS), o que representa “um acréscimo de mil pessoas vacinadas gratuitamente” comparativamente com igual período do ano transato.

A vacina contra a gripe é gratuita para todas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, para pessoas independentemente da idade residentes ou internadas em instituições e para pessoas com patologias crónicas ou outras condições, profissionais de saúde do SNS e bombeiros.

Para vacinar-se gratuitamente contra a gripe, basta dirigir-se ao centro de saúde da sua área de residência, sem necessidade de receita médica ou de pagamento de taxa moderadora.

A ARS adianta que é ainda recomendada a vacinação contra a gripe (neste caso não é gratuita), a pessoas com idade entre os 60 e os 64 anos, a pessoas pertencentes a grupos alvo prioritários, como as de alto risco de desenvolverem complicações pós-infeção gripal e aos seus coabitantes, pessoal de infantários e creches, assim como a pessoas com patologias crónicas.

Já para as pessoas não abrangidas pela vacinação gratuita, a vacina contra a gripe é dispensada nas farmácias de oficina através de prescrição médica e com comparticipação de 37%.

“Os vírus da gripe estão em constante alteração, motivo pela qual todos os anos são produzidas novas vacinas contra a gripe. A vacinação é a melhor prevenção, sobretudo em relação às complicações graves”, sublinha a ARS do Algarve, salientando que “a vacina pode ser administrada durante todo o outono/inverno, de preferência até ao fim do ano civil”.

