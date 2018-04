25 de Abril: Paulo de Carvalho nas comemorações em Tavira

Connect on Linked in

No âmbito das comemorações do 44.º aniversário do 25 de Abril, a Câmara Municipal de Tavira preparou um programa que inclui cerimónia institucional e momentos musicais, donde se salienta o concerto de Paulo de Carvalho.

As celebrações iniciam-se, pelas 10h30, nos Paços do Concelho, com o hastear das bandeiras, seguindo-se a sessão solene, com as intervenções do presidente da Câmara Municipal, Jorge Botelho, do presidente da Assembleia Municipal, José Baía, e dos representantes dos partidos políticos com assento nos órgãos autárquicos.

No mesmo dia, pelas 17h00, realiza-se, na Igreja da Misericórdia, o concerto luso-russo “A música e a revolução”.

A partir das 21h30, o Mercado da Ribeira é palco do concerto de Paulo de Carvalho, autor da canção “E Depois do Adeus”, a primeira senha para a Revolução dos Cravos.

“Gostava de vos ver aqui””, “Nini dos meus quinze anos”, “Dez anos”, “Prelúdio (Mãe Negra)”, “Lisboa menina e moça” são apenas alguns dos temas conhecidos do público. Destaque, ainda, para o facto de ter vencido, duas vezes, o Festival da RTP da Canção (1974 e 1977).

Com 70 anos de idade e mais de 50 de carreira, Paulo de Carvalho é considerado “um nome incontornável na música portuguesa das últimas décadas”.

PS organiza tertúlia “As Mulheres no 25 de Abril”

Também no feriado do 25 de Abril, o PS/Tavira organiza a tertúlia “As Mulheres no 25 de Abril”, a partir das 16h00, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos.

Com moderação da jornalista Conceição Branco, as convidadas para a conversa são a vice-reitora da Universidade do Algarve, Ana Freitas, a presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, Carla Martins, a deputada Jamila Madeira, a conhecida

resistente antifascista Maria Rosário Mendonça, a professora e ativista do desenvolvimento rural Priscila Soares, a artista plástica Rosário Félix e a cantora e compositora Viviane.