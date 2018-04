25 de Abril: Passeios, poesia, música e dança em Vila Real de Santo António

Connect on Linked in

As comemorações do 25 de Abril no concelho de Vila Real de Santo António arrancam com as habituais alvorada, hastear da Bandeira, distribuição de cravos e largada de pombos, que acontecem na Praça Marquês de Pombal e nas juntas de freguesia de Vila Nova de Cacela e Monte Gordo.

Segue-se a sessão solene, que este ano decorrerá na Biblioteca Municipal Vicente Campinas (10h30).

No mesmo dia, na cidade de Vila Real de Santo António, haverá um passeio marcha-corrida (ponto de encontro às 10h00 na Praça Marquês de Pombal) e um momento poético com os Poetas do Guadiana (às 21h30 na Sala CA2 do Centro Cultural António Aleixo).

Para Vila Nova de Cacela está agendada uma caminhada (09h00), uma demonstração da Escola de Ciclismo Amaro Antunes (10h30) e um momento musical (17h00), tudo no Largo Manuel Cabanas.

Em Monte Gordo haverá dança com a Academia de Ballet Contemporâneo (21h30) e baile com Nélson Santos e Zé Aníbal (22h00), em frente ao casino.

Na sexta-feira, 27, às 18h00, o Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes recebe a conferência “Liberdade e Democracia” organizada pela Liga dos Amigos do Mestre Manuel Cabanas.

Até ao dia 30 está patente ao público no Espaço Mariani, em Monte Gordo, a exposição de fotografia de Marques Valentim (E Depois do Adeus”.