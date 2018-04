25 de Abril: Domingos Caetano canta Zeca Afonso em Castro Marim

Connect on Linked in

Castro Marim celebra a Revolução dos Cravos com iniciativas culturais e desportiva. O programa começou no final da última semana, num reencontro com a obra de Fátima Valentim, “À Procura da Liberdade”, e com uma exposição de pintura do ilustrador Nuno Rufino, no Guarita Terrace (Praia Verde).

As comemorações prosseguem esta segunda-feira, com a peça de teatro “Geração Facebook”, no auditório da biblioteca municipal, pelas 21h00, que procura trazer um retrato dos jovens de hoje. O que desejam? Quais os seus sonhos? O que são e o que procuram ser? A promessa de muitas gargalhadas, com quatro jovens muito diferentes, com diálogos sem tabus nem preconceitos.

A noite de terça-feira, 24 de abril, será de música da revolução. “Canta Zeca Afonso”, por Domingos Caetano, o conhecido vocalista dos Iris, tem lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Castro Marim, pelas 21h00.

O dia principal das comemorações, 25 de Abril, começa logo pelas 08h30, com uma arruada da Banda Musical Castromarinense pelas ruas da vila de Castro Marim, seguindo-se o hastear da bandeira nos Paços do Concelho e a já tradicional largada de pombos no Forte de S. Sebastião.

A arruada sai prossegue de Castro Marim para as principais localidades do concelho –Alta Mora (10h30), Furnazinhas (11h30), Odeleite (12h00), Azinhal (15h00), Junqueira (15h30), Monte Francisco (16h00), Rio Seco (16h30), S. Bartolomeu (17h00), Altura (17h30), terminando novamente em Castro Marim (18h00).

Em Altura, na mesma manhã, pelas 10h00, é realizado um Passeio Familiar de Bicicleta, um convite ao convívio desportivo com ponto de encontro na sede do Clube Recreativo Alturense.

No dia 28 de abril, ainda integrado nas comemorações da Revolução dos Cravos, o Pavilhão Municipal de Castro Marim acolhe, pelas 10h00, o workshop de defesa pessoal, promovido pelo Leões do Sul Futebol Clube, gratuito e aberto a todas as faixas etárias.

Organizado pela Câmara Municipal de Castro Marim, o programa do 25 de Abril em Castro Marim conta com os apoios das juntas de freguesias de Odeleite, Azinhal, Castro Marim e Altura, do Clube Recreativo Alturense, da Banda Musical Castromarinense, da Sociedade Columbófila Castromarinense, da Associação Rodactiva e do Leões do Sul Futebol Clube.