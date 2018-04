25 de Abril: “Canções do Povo e da Resistência” em Faro

Connect on Linked in

Em Faro, as comemorações da Revolução dos Cravos começaram no passado dia 6 e incluem colóquios, espetáculos e exposições. A iniciativa “25 de Abril Pequenino”, dedicada aos mais jovens, integra palestras nas escolas e termina na manhã do dia 24, terça-feira, às 09h30, com uma romaria infantil na Praça da Pontinha.

Na noite de terça-feira, véspera do 25 de Abril, realiza-se o espetáculo comemorativo “Canções do Povo e da Resistência”, com Afonso Dias e companheiros, na Praça da Pontinha, a partir das 21h30.

No dia 25 haverá música popular portuguesa com Luís Galrito e António Hilário, às 16h00 na Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Nexe e às 21h30 no Cinema Ossónoba de Estoi, e com Zé Maria e Gonçalo, às 16h00 no CD Montenegro e às 21h30 na Casa do Povo da Conceição.

Outra das novidades é o facto das instalações da Sociedade Recreativa Bordeirense, na Bordeira, receberem comemorações do 25 de Abril pela primeira vez. Este sábado (10h00) há um convívio desportivo no campo de futebol. No dia 24 de abril há “Noite Vermelha” na sede da coletividade com baile (22h00). No dia 25, o centro de atividades D. Leonor recebe, a partir das 13h00, almoço convívio, espetáculos para crianças, fado, acordeão e um baile.

Ainda em Faro, para o dia 27, às 15h00, está agendada a Assembleia Municipal Jovem nos Paços do Município.

Durante este mês realizou-se o ciclo de colóquios “Pensar Abril, Viver Abril”, que levou à capital algarvia Carlos Brito, José Pedro Soares, Isabel do Carmo, Otelo Saraiva de Carvalho, Martins Guerreiro e Rosado Luz, entre outros.