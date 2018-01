2017 fecha com ‘chave de ouro’ na hotelaria algarvia

Connect on Linked in

Os empresários algarvios do setor do turismo podem esfregar as mãos de contentamento. Dezembro de 2017 voltou a ser um mês de recordes na hotelaria algarvia, com uma taxa de ocupação de 39,9%, mais 2,3% do que em dezembro de 2016.

É a melhor taxa de ocupação de sempre no 12º mês do ano desde que começaram os registos da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em 1996. Em dezembro desse ano, foi atingida uma taxa de ocupação de apenas 25,6%, sendo que os piores registos deste mês ocorreram em 2010 e 2011, com a taxa a ficar-se pelos 22,8% em ambos os anos.

Estes dados provisórios da principal associação hoteleira da região confirmam o bom momento que o turismo algarvio atravessa, com vários meses do ano passado a atingirem máximos históricos em todos os indicadores…

Nuno Couto|Jornal do Algarve