200 habitantes ganham nova entrada em “casa” em Castro Marim

Connect on Linked in

A Câmara Municipal de Castro Marim concluiu na semana passada à requalificação e embelezamento da entrada da urbanização Quinta do Sobral, no âmbito do plano de intervenção de manutenção e conservação do espaço público.

Com cerca de 200 habitantes, a Quinta do Sobral é hoje um dos principais polos habitacionais do concelho de Castro Marim. “Recentemente, foi também concluída a melhoria dos arruamentos da urbanização, respondendo a uma já antiga necessidade dos residentes, que viram dificultada a circulação automóvel e pedonal por largos anos”, anunciou a autarquia em comunicado.

A requalificação da entrada, agora levada a cabo, passou pela limpeza e corte de ervas, plantação de nova vegetação, instalação de sistema de rega automática e reativação de um lago já existente.

JA