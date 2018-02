1400 alunos participam no corta-mato escolar em Albufeira

Connect on Linked in

O Corta-Mato Nacional do Desporto Escolar 2018 vai ter lugar na pista de atletismo das Açoteias, em Albufeira, nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro.

O Corta-Mato Nacional é uma das mais emblemáticas provas do calendário desportivo anual do programa do desporto escolar. Este evento, organizado pela Direção Geral de Educação em parceria com a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, a Câmara Municipal de Albufeira e a Federação Portuguesa de Atletismo, reúne cerca de 1400 alunos, de diferentes escolas e agrupamentos do país.

No dia 23 de fevereiro, a cerimónia de abertura do evento terá lugar no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados, em Albufeira, a partir das 19h00.

No dia 24 de fevereiro, os melhores classificados de cada região do país entram em ação a partir das 9h30, na pista de atletismo das Açoteias.

O programa do evento, para além das provas do desporto escolar, incluirá também o Corta-Mato Nacional Curto da Federação Portuguesa de Atletismo, o Campeonato Nacional de Veteranos e ainda o Corta-Mato Nacional da Federação Académica do Desporto Universitário.

JA