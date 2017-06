12 horas de desportos náuticos em Lagos

Print This Post

Doze horas seguidas de desportos náuticos – kitesurf, windsurf, stand up paddle e vela – é a proposta do “Water Kings”, evento que se realiza a 1 e 2 de julho, na Meia Praia, em Lagos. O desafio passa por testar a resistência e o trabalho de equipa dos participantes.

Do meio-dia de dia 1 até à meia noite de dia 2, serão 12 horas dentro de água, à volta de um circuito com um objetivo claro: conseguir fazer 60% do número de voltas e obter o estatuto de “Water Man” ou apontar para o topo e ser coroado “Water King”.

“Lagos acolheu a primeira edição do Water Kings no ano passado e graças ao seu sucesso, a câmara municipal decidiu voltar a aposta na segunda edição. Estamos muito entusiasmados por voltar a organizar o evento na Meia Praia, desta vez mais próximo da marina de Lagos e da cidade”, refere Francisco Lufinha, recordista mundial de kitesurf e organizador do evento.

O público poderá acompanhar toda a ação no local, com os desportistas em prova junto ao extenso areal da Meia Praia.

