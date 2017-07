Essa estrofe histórica e muito musical: “Deixe que seja”, ou “Let it be”, de a clássica banda britânica The Beatles, deve estar martelando minuto a minuto,Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, bem como o governo de sua majestade, a raínha. Parece que seus compatriotas e músicos famosos foram trazidos de volta dos anos 60, mas com grande validade hoje. A música lê-se em uma de suas estrofes:

“Quando me encontro em tempos difíceis, a Mãe Maria vem para mim, dizendo as palavras sábias, deixe que seja”. E tudo parece que Dona Theresa, apesar de ter uma reputação de mulher hermética, difícil e sempre querendo um perfil baixo, ou não contava com isso da Mãe Maria ou simplesmente não a ouviu, já que era e tornou-se o rosto visível e portador do padrão do mundo Brexit.

Talvez pensando que isso lhe daria muito mais popularidade antes dos eleitores do seu país, jogou-se na “piscina vazia” e a única coisa que conseguiu foi perder a maioria absoluta e agora terá que governar observada de perto pelos deputados do Partido Trabalhista, algo que não tinham ela ou a própria mãe Mary.

Agora ela encontra desesperadamente apoio nos parlamentares da Irlanda Norte, oferecendo-lhes somas astronômicas, nunca vistas e dizendo em sussurro ao seu ouvido, “Deixe que seja”, ou “Let it be”.

Embora esteja ciente de que o Brexit já fez frente à moeda britânica sempre bem colocada, ele ameaça no futuro o epicentro financeiro. May, diz que desta vez pegou o dedo com a porta, e o pior é que ela a trancou e agora ela não sabe como sair.

Como um velho analista, não sei como poderia tomar medidas tão incertas, uma senhora que durante seis anos esteve à frente do Ministério de Interior, e que tinha nas mãos os serviços de Inteligência e Contrainteligência britânica; Absoluto proprietário de todas as informações, para saber se ela poderia ter sucesso ou falhar; E, desta forma, não tendo cometido o erro de comer o própria BREXIT, sabendo que, embora compartilhe, essa idéia não é mesmo sua, mas do presidente anterior. Theresa era apenas uma das últimas a comer este bolo, e a primeira a lançar-se na piscina bravamente, talvez esperando um resultado totalmente oposto ao que sofreu.

O primeiro-ministro chegou com um nome afirmado no sector financeiro do Reino Unido e em grandes empresas de consultoria privadas. Muitos achavam que essa dualidade de ter informações de primeira e links com o mais alto nível do setor financeiro, seria a fórmula mágica para a ser a primeira-ministra que precisava um grande país como a Grã-Bretanha.

No entanto, é necessário reconhecer que ela é uma mulher corajosa e determinada, e que tem uma reputação de não gostar das polémicas que geram manchetes. No entanto enquanto durar o Brexit estar-se-á falando do seu anti-europeismo e de como isso afetou seu país financeiramente.

Esta é a ponta do iceberg, continua a ser vista quando a velha Europa sempre poderosa explica a sua auto-suficiência para o que eles chamam de “Phlegm Inglês”, e lhes fecham as portas e Windows como eles merecem. A sra. Theresa May terá procurar novamente refúgio na antiga canção dos lendários hippies de Liverpool, e cantar, com Lennon e McCartney, essa estrofe que se lê: NAS MINHAS HORAS DE SOLIDÃO A MÃE MARIA QUE ESTÁ PARADA JUSTO EM FRENTE A MIM…, e eu e com certeza você, estaremos imaginando ajoelhados e com os braços abertos, chorando:

LET IT BE, LET IT BE, LET IT BE.

*Master em Ciencias

Sociais e Políticas

Erasmo López